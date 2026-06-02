Футбольный клуб «Пари Нижний Новгород», который по итогам сезона вылетел в Первую лигу, объявил об уходе из команды трёх футболистов.

Нападающий Олакунле Олусегун вернулся в «Краснодар», полузащитники Егор Смелов и Алекс Сарфо — в московское «Динамо» и «Арис» соответственно. Их аренда в нижегородском клубе подошла к концу.

В минувшем сезоне нигериец Олусегун провёл 31 матч, забил 5 голов и сделал 4 ассиста. На счету Смелова — 2 голевые передачи в 17 играх, а Сарфо сыграл 14 встреч и не отметился результативными действиями.