Будущее Яна Облака в мадридском «Атлетико» остаётся неопределённым. Как сообщает Marca, опытный словенский голкипер рассматривает возможность смены клуба в ближайшее летнее трансферное окно.

Ян Облак globallookpress.com

Сообщается, что 33-летний вратарь недоволен своей ролью в концовке сезона. В решающих матчах тренерский штаб всё чаще доверял место в стартовом составе аргентинцу Хуану Муссо, тогда как Облак оказался на скамейке запасных.

Руководство «Атлетико» не намерено создавать препятствий для возможного ухода многолетнего лидера команды. Словенец защищает цвета мадридского клуба с 2014 года и за это время стал одной из главных фигур в современной истории «матрасников», выиграв чемпионат Испании, Лигу Европы и ряд других трофеев.

В сезоне-2025/26 Облак провёл 30 матчей в Ла Лиге, сохранив свои ворота в неприкосновенности в 11 встречах.