Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес прокомментировал причины неудачного сезона команды, связав их с участием в Клубном чемпионате мира-2025.

По словам функционера, турнир негативно повлиял на подготовку «сливочных» к сезону, поскольку команда фактически осталась без полноценной предсезонки.

«Из-за этого через три месяца у нас было 28 травм. Это был ценный опыт. Мне бы хотелось, чтобы команда участвовала в клубном чемпионате мира, но не ценой потери половины состава», — приводит слова Переса инсайдер Фабрицио Романо.

По итогам минувшего сезона «Реал» остался без трофеев, заняв второе место в чемпионате Испании. Победителем Ла Лиги стала «Барселона».