Бывший футболист «Краснодара» Юрий Газинский высказался о будущем вратаря краснодарцев Станислава Агкацева.

Юрий Газинский globallookpress.com

«Прежде чем ехать в Европу, нужно перерасти свой чемпионат. Не стоит уезжать после одного яркого сезона. Нужно провести три-четыре сильных года, показать стабильный уровень. Стас играет третий сезон. Он ещё молод, вратари играют дольше полевых. Если ехать, нужно чётко понимать — куда. Слухи могут оказаться пустыми. Желаю ему успеха», — цитирует Газинского «Чемпионат».

В прошлом сезоне РПЛ на счету 24-летнего Агкацева 30 матчей, в которых он смог провести 13 «сухих» игр.