Бывший футболист «Краснодара» Юрий Газинский высказался о будущем вратаря краснодарцев Станислава Агкацева.

globallookpress.com

«Прежде чем ехать в Европу, нужно перерасти свой чемпионат.  Не стоит уезжать после одного яркого сезона.  Нужно провести три-четыре сильных года, показать стабильный уровень.  Стас играет третий сезон.  Он ещё молод, вратари играют дольше полевых.  Если ехать, нужно чётко понимать — куда.  Слухи могут оказаться пустыми.  Желаю ему успеха», — цитирует Газинского «Чемпионат».

В прошлом сезоне РПЛ на счету 24-летнего Агкацева 30 матчей, в которых он смог провести 13 «сухих» игр.