Центральный защитник Ибраима Конате назвал причины своего ухода из «Ливерпуля» на правах свободного агента.

«Дорогой "Ливерпуль". Пять лет назад я приехал сюда молодым игроком с большими мечтами. Сегодня я ухожу, унося с собой воспоминания, которые останутся со мной на всю жизнь.

Для меня было огромной честью представлять этот клуб. Мы вместе пережили невероятные моменты — взлеты и падения, трофеи и испытания, обрели друзей на всю жизнь и столкнулись с трагедиями, которые навсегда останутся в нашей памяти. Нет боли сильнее, чем потеря нашего брата Диогу.

Потеря отца в этом году стала одним из самых тяжелых периодов в моей жизни. Но даже в самые трудные моменты моя преданность этому клубу не изменилась. В самые сложные времена я отдавал все, что у меня было, ради этой эмблемы.

Моим партнерам по команде, тренерам, сотрудникам клуба и всем, кто остается за кулисами, — спасибо за то, что помогали мне становиться лучше каждый день.

И болельщикам — спасибо за вашу любовь, вашу энергию и невероятную поддержку. "Энфилд" — по-настоящему особенное место, и возможность играть перед я никогда не воспринимал как должное.

Мне очень грустно, что у меня не было возможности попрощаться со всеми вами на последнем матче. В тот момент я не знал, что это будет мой последний выход в этой футболке перед вами. От всего сердца благодарю вас за все. Я люблю вас всех и буду нести "Ливерпуль" в своем сердце, куда бы ни отправился. Это непростое прощание, но пришло время для нового вызова и новой главы в жизни. Надеюсь увидеться с вами снова, иншаллах. Ты никогда не будешь один», — написал Конате в соцсети.

Сегодня, 31 мая, стало известно об уходе 27-летнего француза из «Ливерпуля». За время выступления в клубе он завоевал пять различных трофеев.