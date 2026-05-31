Центральный защитник Ибраима Конате назвал причины своего ухода из «Ливерпуля» на правах свободного агента.

«Дорогой "Ливерпуль".  Пять лет назад я приехал сюда молодым игроком с большими мечтами.  Сегодня я ухожу, унося с собой воспоминания, которые останутся со мной на всю жизнь.

Для меня было огромной честью представлять этот клуб.  Мы вместе пережили невероятные моменты — взлеты и падения, трофеи и испытания, обрели друзей на всю жизнь и столкнулись с трагедиями, которые навсегда останутся в нашей памяти.  Нет боли сильнее, чем потеря нашего брата Диогу.

Потеря отца в этом году стала одним из самых тяжелых периодов в моей жизни.  Но даже в самые трудные моменты моя преданность этому клубу не изменилась.  В самые сложные времена я отдавал все, что у меня было, ради этой эмблемы.

Моим партнерам по команде, тренерам, сотрудникам клуба и всем, кто остается за кулисами, — спасибо за то, что помогали мне становиться лучше каждый день.
И болельщикам — спасибо за вашу любовь, вашу энергию и невероятную поддержку. "Энфилд" — по-настоящему особенное место, и возможность играть перед я никогда не воспринимал как должное.

Мне очень грустно, что у меня не было возможности попрощаться со всеми вами на последнем матче.  В тот момент я не знал, что это будет мой последний выход в этой футболке перед вами.  От всего сердца благодарю вас за все.  Я люблю вас всех и буду нести "Ливерпуль" в своем сердце, куда бы ни отправился.  Это непростое прощание, но пришло время для нового вызова и новой главы в жизни.  Надеюсь увидеться с вами снова, иншаллах.  Ты никогда не будешь один», — написал Конате в соцсети.

Сегодня, 31 мая, стало известно об уходе 27-летнего француза из «Ливерпуля».  За время выступления в клубе он завоевал пять различных трофеев.