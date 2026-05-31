Защитник Ибраима Конате покинул «Ливерпуль». Об этом сообщает клубная пресс-служба.

«Центральный защитник покинет "Энфилд" в конце июня, завершив свою пятилетнюю карьеру в составе "красных".

Французский футболист покинет клуб с медалью чемпиона Премьер-лиги за победу "Ливерпуля" в сезоне 2024/2025, а также с трофеями Кубка Англии, Кубка лиги (дважды) и Суперкубка Англии.

Конате покинет клуб с чувством благодарности и признательности за свой вклад. Все в клубе желают ему всего наилучшего в будущем», — говорится в сообщении клубной пресс-службы.

После этого Конате стал свободным агентом. За всю карьеру в «Ливерпуле» он принял участие в 183 матчах и забил семь мячей.