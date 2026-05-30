Английский «Манчестер Сити» нацелился на приобретение правого латераля «Аталанты» и сборной Италии Марко Палестры, информирует известный журналист Николо Скира.

По его данным, клубы уже вступили в активные переговоры, а сумма сделки может составить 60–70 млн евро. Известно, что первое предложение в размере 50 млн евро за 21‑летнего футболиста было отклонено.

Минувший сезон Палестра очень ярко отыграл на правах аренды за «Кальяри» и получил вызов в Скуадру Адзурру. Всего он провёл 37 матчей, забил один мяч и сделал 4 ассиста. Портал Transfermarkt сейчас оценивает игрока в 35 млн евро.