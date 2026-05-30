Сборная Канады объявила состав команды для участия в чемпионате мира по футболу 2026 года. В списке значится 26 игроков.

Вратари: Максим Крепо («Орландо Сити», МЛС), Оуэн Гудман («Кристал Пэлас», Англия), Дейн Сен Клер («Интер Майами», МЛС).

Защитники: Мойзе Бомбито («Ницца», Франция), Дерек Корнелиус («Марсель», Франция), Альфонсо Дэвис («Бавария»), Люк Де Фужероль («Фулхэм», Англия), Алистер Джонстон («Селтик», Шотландия), Алфи Джонс («Мидлсбро», Англия), Ричи Ларьи («Торонто», МЛС), Нико Сигур («Хайдук», Хорватия), Джоэл Уотерман («Чикаго Файр», МЛС).

Полузащитники: Али Ахмед («Норвич Сити», Англия), Тейджон Бьюкенен («Вильярреал», Испания), Матье Шуаньер («Лос-Анджелес», МЛС), Стефен Эуштакиу («Порту», Португалия), Марсело Флорес («Тигрес», Мексика), Исмаэль Коне («Сассуоло», Италия), Лиам Миллар («Халл Сити», Англия), Хонатан Осорио («Торонто», МЛС), Натан-Дилан Салиба («Андерлехт», Бельгия), Джейкоб Шаффельбург («Лос-Анджелес», МЛС).

Нападающие: Джонатан Дэвид («Ювентус», Италия), Промис Дэвид («Юнион Сент-Жиллуа», Бельгия), Кайл Ларин («Мальорка», Испания), Тани Олувасейи («Вильярреал», Испания).

На мировом первенстве 2026 года канадская сборная будет выступать в группе B вместе с командами Боснии и Герцеговины, Катара и Швейцарии. Матчи пройдут с 11 июня по 19 июля на стадионах США, Канады и Мексики.