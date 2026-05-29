Полузащитник «Арсенала» Букайо Сака поделился ожиданиями от предстоящего матча финала Лиги чемпионов против ПСЖ.

Букайо Сака — полузащитник «Арсенала» globallookpress.com

«Мы знаем историю клуба, можем выиграть Лигу чемпионов в первый раз. Я мечтаю об этом с семи-восьми лет, когда начинал играть в футбол.

Я стремился выиграть ЛЧ и АПЛ. И вот завтра мы можем взять ещё один трофей для клуба, который я очень люблю», — передает слова Саки Чемпионат.

Финальный матч Лиги чемпионов между ПСЖ и «Арсеналом» состоится завтра, 30-го мая в 19:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.