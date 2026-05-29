Экс-наставник «Борнмута» Андони Ираола может продолжить карьеру в Бундеслиге, где на него претендует один из ведущих клубов чемпионата Германии.

Как сообщает Kicker, испанский специалист ведёт переговоры с леверкузенским «Байером». При этом ранее в прессе появлялась информация о возможном интересе к тренеру со стороны «Милана» и лондонского «Кристал Пэлас». Однако вариант с работой в Германии сейчас выглядит наиболее реальным.

В минувшем сезоне команда испанца заняла шестое место в чемпионате Англии и впервые в своей истории получила право выступить в еврокубках. В Германии «Байер» завершил сезон также на шестой строчке турнирной таблицы.