Руководство «ПСЖ» рассматривает возможность громкого трансфера в атакующую линию и нацелилось на нападающего мадридского «Атлетико» Хулиана Альвареса.

По данным El Chiringuito TV, парижский клуб готов предложить за 26-летнего аргентинца порядка 120 миллионов евро. Также сообщается, что в случае перехода форварду может быть предложен контракт с зарплатой около 22 миллионов евро в год — на уровне ведущих игроков команды, включая Усмана Дембеле.

При этом сам Альварес, по информации источника, предпочёл бы продолжить карьеру в «Барселоне», однако каталонский клуб пока не может согласовать сумму сделки с «Атлетико».

В текущем сезоне чемпионата Испании аргентинец провёл 29 матчей, забил 8 голов и отдал 4 результативные передачи.