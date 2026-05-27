Мануэль Нойер, вратарь сборной Германии, не сможет принять участие в ближайшем товарищеском матче против Финляндии, о чем сообщил главный тренер команды Юлиан Нагельсман.

«Мануэль Нойер не сыграет с Финляндией в воскресенье. Это было наше решение, и он с ним согласился. Перед товарищеским матчем с США мы сообщим, как у него идут дела. В воскресенье сыграет Оли Бауманн, он справится с задачей», — сказал Нагельсман на пресс-конференции.

39-летний вратарь «Баварии» все еще восстанавливается после травмы икроножной мышцы. Игра между Германией и Финляндией состоится 31 мая в Майнце. 6 июня сборная Германии проведет еще один товарищеский матч с США перед началом чемпионата мира 2026 года.