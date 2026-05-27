«Краснодар» летом попробует усилить свой состав хавбеком «Фламенго» Хорхе Карраскалем, информирует издание RTI Esporte.

28‑летний колумбиец известен в России по игре за ЦСКА и московское «Динамо» и сейчас не очень доволен своим положением в бразильском клубе.

Также на Карраскаля имеют виды «Марсель» и «Шахтёр».

Всего в этом сезоне полузащитник сыграл 31 матч за «Фламенго», забил в них 3 мяча и сделал 4 голевые передачи. Он перешёл из «Динамо» летом 2025 года за 15,5 млн евро.

Сейчас портал Transfermarkt оценивает игрока в 13 млн евро. В составе сборной Колумбии он сыграет на ЧМ-2026.