Бразильский «Фламенго» планирует выставить на трансфер полузащитника Хорхе Карраскаля, выступавшего в РПЛ за ЦСКА и московское «Динамо».

По данным авторитетного издания O Globo Esporte, боссы «Фла» устали от игрока, который часто закатывает вечеринки после матчей со своими одноклубниками. Сам Карраскаль тоже устал от клуба и от нахождения в стане чемпиона Бразилии, где не всегда проходит в основу.

«Фламенго» уже повесил ценник на 28‑летнего колумбийца в 12 млн евро, но рассчитывает, что в случае удачной игры за свою сборную на ЧМ‑2026 он ещё вырастет.

В этом сезоне Карраскаль сыграл за бразильский клуб во всех турнирах 31 матч, забил в них 3 мяча и сделал 4 ассиста. Контракт полузащитника действует до 2029 года. В прошлом году «Фламенго» купил его у «Динамо» за 12,5 млн евро.