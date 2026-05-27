Сегодня 00:56

Главного тренера «Арсенала» Микеля Артету признали лучшим наставником сезона в английской Премьер-лиге. Об этом сообщает пресс-служба «канониров».

Микель Артета — главный тренер «Арсенала» globallookpress.com

Стало известно, что Артета опередил в голосовании Кита Эндрюса («Брентфорд»), Майкла Каррика («Манчестер Юнайтед»), Хосепа Гвардиолу («Манчестер Сити»), Андони Ираолу («Борнмут») и Режиса Ле Бри («Сандерленд»).

«Арсенал» стал чемпионом Англии впервые за 22 года, опередив «Манчестер Сити» на 7 баллов.

Ранее сообщалось о том, что «канониры» намерены подписать вингера «Борнмута».