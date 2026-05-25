Лондонский «Арсенал» летом намерен подписать ярко проявившего себя в этом сезоне вингера «Борнмута» Эли Жуниора Крупи, сообщает Daily Star.

Эли Жуниор Крупи globallookpress.com

19‑летний игрок молодёжной сборной пополнил ряды «вишенок» в феврале 2025 года за 13 млн евро, перебравшись из «Лорьяна». Сейчас портал Transfermarkt оценивает игрока уже в 40 млн евро.

Сам Крупи хочет провести ещё один сезон в «Борнмуте», чтобы подтвердить свой уровень, и только потом перебраться в топ‑клуб.

В этом сезоне игрок забил 13 мячей в АПЛ, что стало рекордом для игроков моложе 20 лет. Ранее это достижение принадлежало Робби Фаулеру из «Ливерпуля» и Робби Кину из «Ковентри», отличившихся по 12 раз в течение сезона.