«Сент-Этьен» и «Ницца» сыграли вничью (0:0) в первом стыковом матче за право выступать в Лиге 1.
За весь матч хозяева не нанесли ни одного удара в створ и подали 6 угловых. «Ницца» также не смогла нанести удар в створ ворот соперника и совершила 10 штрафных.
Результат матча
Сент-ЭтьенСент-Этьен0:0НиццаНицца
Сент-Этьен: Готье Ларсоннёр, Жюльен Ле Кардинал, Максим Бернауэр, Деннис Аппиа (Жоау Феррейра 60'), Абдулай Канте, Огастин Боаки, Зурико Давиташвили (Эмен Муэффек 90'), Ирвин Кардона (Джошуа Дуффус 67'), Люка Стассен, Kevin Pedro, Luan Gadegbeku (Флорьян Тардье 79')
Ницца: Йеванн Диуф, Жонатан Клосс (Джибриль Кулибали 90'), Мельвен Бар, Kojo Peprah Oppong, Абдулай Джума Бах, Антуан Менди, Хишем Будауи (Шарль Ванхаутте 11'), Морган Сансон, Мохамед-Али Чо (Исак Янссон 63'), Тиагу Говея (Али Абди 46'), Софьян Диоп (Kevin Carlos 63')
Жёлтая карточка: Абдулай Канте 63' (Сент-Этьен)
Ответный матч между этими командами состоится 29-го мая в Ницце.