«Сент-Этьен» и «Ницца» сыграли вничью (0:0) в первом стыковом матче за право выступать в Лиге 1.

За весь матч хозяева не нанесли ни одного удара в створ и подали 6 угловых. «Ницца» также не смогла нанести удар в створ ворот соперника и совершила 10 штрафных.

Результат матча Сент-Этьен Сент-Этьен 0:0 Ницца Ницца Сент-Этьен: Готье Ларсоннёр, Жюльен Ле Кардинал, Максим Бернауэр, Деннис Аппиа ( Жоау Феррейра 60' ), Абдулай Канте, Огастин Боаки, Зурико Давиташвили ( Эмен Муэффек 90' ), Ирвин Кардона ( Джошуа Дуффус 67' ), Люка Стассен, Kevin Pedro, Luan Gadegbeku ( Флорьян Тардье 79' ) Ницца: Йеванн Диуф, Жонатан Клосс ( Джибриль Кулибали 90' ), Мельвен Бар, Kojo Peprah Oppong, Абдулай Джума Бах, Антуан Менди, Хишем Будауи ( Шарль Ванхаутте 11' ), Морган Сансон, Мохамед-Али Чо ( Исак Янссон 63' ), Тиагу Говея ( Али Абди 46' ), Софьян Диоп ( Kevin Carlos 63' ) Жёлтая карточка: Абдулай Канте 63' (Сент-Этьен)

Статистика матча 4 Удары мимо 4 46 Владение мячом 54 6 Угловые удары 6 1 Офсайды 2 10 Фолы 7

Ответный матч между этими командами состоится 29-го мая в Ницце.