Маурицио Сарри в ближайшее время может стать главным тренером «Аталанты». Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, 67-летний итальянский специалист близок к назначению в клуб из Бергамо, где ранее работал Раффаэле Палладино. Под его руководством «Аталанта» заняла седьмое место в Серии А и квалифицировалась в еврокубки.

Римский «Лацио» под руководством Сарри завершил сезон на девятой строчке чемпионата Италии. Также команда дошла до финала Кубка страны, где уступила «Интеру».

Сарри за свою карьеру ранее тренировал «Наполи», «Ювентус», «Челси» и ряд других клубов.