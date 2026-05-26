Крайний полузащитник Денис Макаров не исключает возможности возвращения в российскую Премьер‑лигу.

«Мы общаемся с разными клубами.  Вариант карьеры в России мы никогда не отбрасывали, есть интерес и из Турции.  Пока все клубы отдыхают после сезона, посмотрим, как будет.

Что касается игры в турецком чемпионате, да, статистика не очень, но в плане качества игры Денис выглядел хорошо, создавал много моментов, но подвела командная реализация.  Сам он доволен своей игрой, качество у него есть», — сказал агент игрока Алексей Бабырь «Матч ТВ».

Сейчас 28‑летний футболист выступает за турецкий «Кайсериспор», ряды которого пополнил в январе 2026 года, перейдя из «Динамо».  Всего в новом чемпионате Макаров сыграл 12 матчей, забил 3 мяча и сделал один ассист.

По итогам сезона его команда покинула Суперлигу.  В РПЛ хавбек выступал за московское «Динамо» и «Рубин».