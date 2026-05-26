Крайний полузащитник Денис Макаров не исключает возможности возвращения в российскую Премьер‑лигу.

Денис Макаров globallookpress.com

«Мы общаемся с разными клубами. Вариант карьеры в России мы никогда не отбрасывали, есть интерес и из Турции. Пока все клубы отдыхают после сезона, посмотрим, как будет.

Что касается игры в турецком чемпионате, да, статистика не очень, но в плане качества игры Денис выглядел хорошо, создавал много моментов, но подвела командная реализация. Сам он доволен своей игрой, качество у него есть», — сказал агент игрока Алексей Бабырь «Матч ТВ».

Сейчас 28‑летний футболист выступает за турецкий «Кайсериспор», ряды которого пополнил в январе 2026 года, перейдя из «Динамо». Всего в новом чемпионате Макаров сыграл 12 матчей, забил 3 мяча и сделал один ассист.

По итогам сезона его команда покинула Суперлигу. В РПЛ хавбек выступал за московское «Динамо» и «Рубин».