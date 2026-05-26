Главный тренер «Борнмута» Андони Ираола провёл переговоры с представителями «Милана» относительно возможного назначения в итальянский клуб. Об этом сообщает Sky Sport Italia.

По информации источника, 43-летний испанский специалист считается главным претендентом на пост наставника россонери после увольнения Массимилиано Аллегри. Ранее Ираола уже объявил о своём уходе из английского клуба.

В числе других кандидатов на должность главного тренера «Милана» называются наставник «Астон Виллы» Унаи Эмери, бывший тренер «Ювентуса» Тиагу Мотта, а также рулевой «Болоньи» Винченцо Итальяно.

По итогам сезона-2025/26 «Борнмут» финишировал на шестом месте в турнирной таблице АПЛ.