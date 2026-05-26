Нападающий Хулиан Альварес может покинуть «Атлетико» уже в ближайшее трансферное окно. По информации журналиста Фабрицио Романо, стороны пока не начали активные переговоры о продлении контракта, хотя текущее соглашение рассчитано до 2030 года.

Сообщается, что за ситуацией вокруг форварда внимательно следят «ПСЖ», «Барселона», а также несколько представителей АПЛ. В случае поступления крупных предложений мадридскому клубу будет сложно удержать одного из лидеров атаки.

Альварес перебрался в столицу Испании летом 2024 года из «Манчестер Сити».

В прошедшем сезоне сезоне аргентинец провёл 49 матчей во всех турнирах, отметившись 20 забитыми мячами и девятью голевыми передачами.