Футбольный комментатор Тимур Журавель оценил работу наставника московского «Спартака» Хуана Карседо после победы команды в Кубке России сезона-2025/26.

globallookpress.com

«Я был из тех, кто не особо верил в Карседо.  Но преображение "Спартака" весной — это крутая его работа.  Ну и еще он оказался смелым и даже дерзким дядькой.  Карседо ведь сделал двойную замену под пенальти: Помазун вышел отбивать, а Дмитриев забивать.  Это нереально смело и нестандартно.  Конечно, это очень тренерский Кубок.

Когда трофей вручили, Карседо скромно шифранулся в задних рядах, но Зобнин его оттуда достал.  В раздевалке Карседо взял слово и я думал, что он скажет (как Николич год назад) про борьбу за чемпионство, но Карседо сдержался.  Он просто сказал, что мы круто поработали и своим трудом заслужили этот Кубок.  Бедный Кубок уже стоял в углу как стеклотара», — написал Журавель в телеграм-канале.