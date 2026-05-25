Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал ситуацию вокруг возможного ухода нападающего Хулиана Альвареса.

Аргентинский специалист лаконично отметил, что, по его ощущениям, игрок уже определился со своим будущим. Более подробных комментариев наставник не дал.

«Думаю, что он уже принял решение», — приводит слова Симеоне издание Marca.

Ранее в СМИ появлялась информация о возможном трансфере форварда в летнее окно. Интерес к Альваресу приписывается ряду европейских топ-клубов, включая «ПСЖ», «Барселону» и лондонский «Арсенал».

Контракт нападающего с «Атлетико» действует до июня 2029 года, а его трансферная стоимость оценивается примерно в 90 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Ла Лиги Альварес провёл 29 матчей, забил 8 голов и сделал 4 результативные передачи.