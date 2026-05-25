Белорусский футболист Егор Филипенко объявил о завершении своей карьеры, как сообщает пресс-служба екатеринбургского клуба «Урал».

Егор Филипенко globallookpress.com

Филипенко, выступавший на позиции центрального защитника, присоединился к «Уралу» 8 сентября 2022 года. За четыре сезона он провел 68 матчей, отметился одним забитым голом и тремя результативными передачами.

В сезоне 2025/26 «Урал» заработал 61 очко и финишировал на третьем месте в Первой лиге. В стыковых матчах, где решалась возможность выхода в РПЛ, команда из Екатеринбурга потерпела поражение от махачкалинского «Динамо» со счетом 0:1 в основное время и 0:2 в дополнительное.