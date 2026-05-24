Полузащитник «Ливерпуля» и сборной Германии Флориан Вирц поделился мнением о шансах национальной команды на ЧМ-2026.

Он отметил, что с нетерпением ждёт своего первого мундиаля и рассчитывает провести «невероятное лето».

«Мне кажется, у нас отличный состав и отличный тренер. Если мы покажем максимум, то сможем добиться успеха. Но называть сборную Германии одним из главных фаворитов я бы не стал», — сказал Вирц The Athletic.

Напомним, что команда Юлиана Нагельсманна на турнире сыграет в группе с Кюрасао, Эквадором и Кот-д’Ивуаром.