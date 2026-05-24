Португальский тренер Жозе Моуринью, который может возглавить мадридский «Реал», заинтересован в приобретении защитника дортмундской «Боруссии» Нико Шлоттербека. Об этом рассказал журналист Андрес Мартинес.

Моуринью посетил финал Кубка Германии между «Баварией» и «Штутгартом», который прошел 23 мая. Во время визита в Германию тренер встретился с представителями окружения Шлоттербека, чтобы обсудить возможный переход игрока в «Реал».

Контракт Шлоттербека с дортмундским клубом рассчитан до июня 2031 года. В прошлом сезоне защитник сыграл 37 матчей за «Боруссию», забив пять голов и отдав две результативные передачи.