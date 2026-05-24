Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду подвёл итоги сезона и поблагодарил болельщиков за поддержку после завоевания чемпионского титула в Саудовской Аравии.

21 мая клуб из Эр-Рияда в заключительном туре сезона-2025/26 обыграл «Дамак» со счётом 4:1 и стал чемпионом страны. 41-летний португалец в этом матче оформил дубль и внёс ключевой вклад в победу команды.

В своём обращении Роналду отметил, что команда с первого дня сезона знала свою цель и сумела пройти весь путь благодаря работе и единству.

«Что это был за сезон! С самого первого дня мы знали, чего хотим и что потребуется, чтобы этого добиться. Мы работали, боролись и отдавали все на каждой тренировке и в каждом матче. Путь был непростым, но мы прошли его вместе. Спасибо, что верили в нас и были рядом на каждом шагу», — написал Роналду в соцсетях.