После назначения на пост главного тренера мадридского «Реала» португальский специалист Жозе Моуринью будет получать 6 миллионов евро в год.

Это вознаграждение сопоставимо с тем, что получал его предшественник на этой должности, Хаби Алонсо. Как сообщает Sport.es со ссылкой на журналиста Рамона Альвареса де Мона, срок действия контракта с Моуринью пока не определен.

Кроме того, Sport.es подтверждает информацию о том, что «Реал» выплатит «Бенфике», текущему клубу Жозе Моуринью, компенсацию в размере 7 миллионов за досрочное расторжение его контракта.