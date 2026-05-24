Бывший российский футболист Александр Мостовой высказался о вомозжном уходе полузащитника Эсекьеля Барко из «Спартака».

«Мы не знаем многих деталей. Надо вспомнить похожую историю с Угальде, которая была в прошлом году. Он после этого долго не мог забить и сидел в запасе. Я сразу сказал: "Если что-то не срослось, наверняка это будет влиять". Нужно узнать детали.

Хочет уйти Барко или нет. На данный момент он незаменимый и ключевой футболист "Спартака" наряду с Маркиньосом. Был бы я в команде, конечно, на многие вопросы отвечал бы с 90-процентной точностью», — сказал Мостовой Чемпионату.

В нынешнем сезоне Барко провел за «Спартак» 29 матчей в рамках РПЛ, забил 8 голов и сделал 7 голевых передач.