Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе отметился голом в домашнем матче против «Атлетика» (4:2) в заключительном, 38-м туре чемпионата Испании.

27-летний француз стал лучшим бомбардиром Ла Лиги в сезоне-2025/26, забив 25 голов в 31 матче.

При этом в сезоне-2024/25 Мбаппе также выиграл гонку бомбардиров чемпионата Испании — тогда на его счету было 34 гола в 31 встрече.

Таким образом, Мбаппе стал первым игроком за несколько лет, кому удалось дважды подряд стать лучшим снайпером Примеры. Последним до него подобное достижение оформлял Лионель Месси.