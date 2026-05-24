«Барселона» проявляет интерес к центральному защитнику сборной Польши и «Порту» Якубу Киверу, однако на данный момент переговоры о его переходе не ведутся. Об этом информирует Sport.es со ссылкой на журналиста Маттео Моретто.

По данным источника, «Барселона» рассматривает Кивера как более доступную замену защитнику «Интера» Алессандро Бастони. Кивер выступает в «Порту» по арендному соглашению с обязательным выкупом, предоставленному «Арсеналом».

В текущем сезоне он принял участие в 39 матчах и отметился двумя результативными передачами.