Спортивный директор «Спартака» Фрэнсис Кахигао высказался о победе своей команды в матче Суперфинала Кубка России против «Краснодара» (1:1, 4:3 по пен.).

Фрагмент матча «Спартак» — «Краснодар» t.me/fcsmtg

«Счастье. Мы выиграли. И это не конец — это только начало», — передает слова Кахигао Чемпионат.

«Спартак» забил гол на 36-й минуте, но «Краснодар» сумел сравнять счет на 57-й минуте. Команды довели дело до серии пенальти, где победный одиннадцатиметровый удар реализовал Эсекьель Барко.

После этого противостояния «Спартак» стал обладателем Кубка России. В РПЛ «красно-белые» завершили сезон на 4-й строчке с 52 баллами.