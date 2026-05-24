«Спартак» одержал победу над «Краснодаром» (1:1, 4:3 по пен.) в матче Суперфинала Кубка России.
В основное время матча команды обменялись голами. У «Спартака» отличился Пабло Солари на 36-й минуте.
«Краснодар» сумел сравнять счет на 57-й минуте благодаря голу Дугласа Аугусто.
Команды довели дело до серии пенальти, где сильнее оказался «Спартак». Победный удар на счету Эсекьеля Барко.
По итогам этого противостояния «Спартак» стал обладателем Кубка России, а «Краснодар» завершил свой путь на турнире на стадии Суперфинала.