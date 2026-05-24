Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш установил новый рекорд Английской Премьер-лиги по количеству результативных передач за сезон.

В последнем, 38-м туре, в игре против «Брайтон энд Хоув Альбион» португальский футболист отдал 21-ю результативную передачу в текущем сезоне АПЛ. Матч продолжается, и на данный момент счет — 1:0 в пользу «красных дьяволов».

Ранее рекорд по количеству ассистов принадлежал Тьерри Анри, выступавшему за «Арсенал» в сезоне 2002/2003, и Кевину Де Брейне, который играл за «Манчестер Сити» в сезоне 2019/2020.