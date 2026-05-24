«Челси» рассматривает возможность назначения Тиагу Силвы на должность тренера, как сообщает ESPN Brasil.

Согласно информации от близких к бразильскому футболисту источников, окончательное решение о его возвращении в клуб пока не принято. Однако Силва поддерживает хорошие отношения с «Челси» и недавно присутствовал на домашнем матче команды против «Ноттингема» (2:1) в АПЛ, находясь в директорской ложе. Силва выступал за «Челси» с 2020 по 2024 год.

По информации, Силва планирует получить тренерскую лицензию УЕФА категории B. Неясно, завершит ли он карьеру футболиста или продолжит выступления.

21 мая «Порту» объявил о расставании с бразильским защитником, который играл за команду с января 2026 года.