Бывший защитник сборной Англии Кайл Уокер поделился мнением о решении тренерского штаба национальной команды не вызвать полузащитника «Манчестер Сити» Фила Фодена на чемпионат мира 2026 года.

Фил Фоден globallookpress.com

«Я в шоке, потому что знаю, что Фил способен делать каждый день. Я знаю, на что Фил способен на поле в любой момент.

Но, скорее всего, сам Фил скажет, что не показал всего, на что способен, в игре за "Манчестер Сити" — или просто не получил такой возможности. Сейчас на такие вопросы могут ответить только сам Фил и Пеп Гвардиола. И, вероятно, это повлияло на решение, которое принял Томас Тухель.

Фил (лучше всего играет) на позиции "десятки". Он без проблем может играть на флангах — по сути, он там всю карьеру и играл. Ему немного не повезло с тем, что он ждал ухода таких игроков, как Давид Сильва и Кевин де Брюйне, чтобы получить возможность играть "десятку", но по какой-то причине тренер его туда не ставил», — сказал Уокер Talksport.

Ранее стало известно, почему Тухель не вызвал Коула Палмера и Фила Фодена в сборную Англии на ЧМ-2026.