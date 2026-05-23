Главный тренер сборной Англии Томас Тухель сомневается в личных качествах футболиста «Челси» Коула Палмера и полузащитника «Манчестер Сити» Фила Фодена. Об этом сообщает The Sun.

Стало известно, что тренерский штаб национальной команды во главе с Томасом Тухелем внимательно изучили характеры футболистов. Палмер и Фоден не подходят для национальной команды по этому показателю.

При этом, тренерский штаб сборной Англии считает, что защитник «Ньюкасла» Дэн Бёрн и полузащитник «Брентфорда» Джордан Хендерсон обладают необходимыми качествами для участия в чемпионате мира.

Ранее стала известна окончательная заявка сборной Англии на мундиаль. Чемпионат мира стартует 11-го июня и продлится до 19-го июля.