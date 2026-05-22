Появилась официальная заявка сборной Англии на предстоящий чемпионат мира 2026 года.

Тренерский штаб во главе с Томасом Тухелем вызвал на мундиаль 26 футболистов.

Вратари: Джордан Пикфорд, Дин Хендерсон, Джеймс Траффорд.

Защитники: Эзри Конса, Джон Стоунз, Марк Гехи, Дэн Бёрн, Джарелл Куанса, Тино Ливраменто, Нико О’Райли, Джед Спенс, Рис Джеймс.

Полузащитники: Деклан Райс, Эллиот Андерсон, Кобби Мейну, Джордан Хендерсон, Морган Роджерс, Джуд Беллингем, Эберечи Эзе.

Нападающие: Гарри Кейн, Айвен Тони, Олли Уоткинс, Букайо Сака, Нони Мадуэке, Маркус Рашфорд, Энтони Гордон.

При этом в списке нет Коула Палмера, Трента Александера-Арнольда, Фила Фодена, Гарри Магуайра и Моргана Гиббса-Уайта.

На групповом этапе Англия сыграет с Панамой, Ганой и Хорватией.