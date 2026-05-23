«Валенсия» обыграла дома «Барселону» в матче 38-го тура Ла Лиги — 2:1.

Гости вышли вперед на 61-й минуте после гола Роберта Левандовского. Хави Герра спустя минут сравнял счет, а на 71-й минуте Луис Риоха уже вывел вперед хозяев, а Гвидо Родригес на седьмой компенсированной минуте установил окончательный счет матча.

Результат матча Валенсия Валенсия 3:1 Барселона Барселона 0:1 Роберт Левандовски 61' 1:1 Хави Герра 66' 2:1 Луис Риоха 71' 3:1 Родригес Гидо 90+7' Валенсия: Столе Димитриевски, Диего Лопес ( Ларджи Рамазани 52' ), Унай Нуньес, Сесар Таррега, Хесус Васкес Алькальде ( Тьерри Корреа 80' ), Пепелу, Филип Угринич, Родригес Гидо, Луис Риоха, Хави Герра ( Андре Алмейда 90' ), Уго Дуро ( Садик Умар 80' ) Барселона: Войцех Щенсны, Алекс Бальде, Жерар Мартин, Рональд Араухо, Эрик Гарсия ( Френки де Йонг 62' ), Даниэль Ольмо ( Андреас Кристенсен 62' ), Марк Берналь ( Марк Касадо 83' ), Гави, Роберт Левандовски, Маркус Рашфорд, Ферран Торрес ( Жоау Канселу 83' ) Жёлтые карточки: Сесар Таррега 63', Унай Нуньес 65' — Андреас Кристенсен 70', Марк Берналь 79'

Статистика матча 6 Удары в створ 4 9 Удары мимо 5 24 Владение мячом 76 7 Угловые удары 8 1 Офсайды 1 11 Фолы 8

«Валенсия» с 49 очками осталась на девятом месте в Ла Лиге, досрочно ставшая чемпионом страны «Барселона» завершила сезон с 94 баллами.