«Валенсия» обыграла дома «Барселону» в матче 38-го тура Ла Лиги — 2:1.
Гости вышли вперед на 61-й минуте после гола Роберта Левандовского. Хави Герра спустя минут сравнял счет, а на 71-й минуте Луис Риоха уже вывел вперед хозяев, а Гвидо Родригес на седьмой компенсированной минуте установил окончательный счет матча.
Результат матча
ВаленсияВаленсия3:1БарселонаБарселона
0:1 Роберт Левандовски 61' 1:1 Хави Герра 66' 2:1 Луис Риоха 71' 3:1 Родригес Гидо 90+7'
Валенсия: Столе Димитриевски, Диего Лопес (Ларджи Рамазани 52'), Унай Нуньес, Сесар Таррега, Хесус Васкес Алькальде (Тьерри Корреа 80'), Пепелу, Филип Угринич, Родригес Гидо, Луис Риоха, Хави Герра (Андре Алмейда 90'), Уго Дуро (Садик Умар 80')
Барселона: Войцех Щенсны, Алекс Бальде, Жерар Мартин, Рональд Араухо, Эрик Гарсия (Френки де Йонг 62'), Даниэль Ольмо (Андреас Кристенсен 62'), Марк Берналь (Марк Касадо 83'), Гави, Роберт Левандовски, Маркус Рашфорд, Ферран Торрес (Жоау Канселу 83')
Жёлтые карточки: Сесар Таррега 63', Унай Нуньес 65' — Андреас Кристенсен 70', Марк Берналь 79'
«Валенсия» с 49 очками осталась на девятом месте в Ла Лиге, досрочно ставшая чемпионом страны «Барселона» завершила сезон с 94 баллами.