«Интер Майами» продвинулся в переговорах по подписанию полузащитника «Манчестер Юнайтед» Каземиро на правах свободного агента. Об этом сообщает Sky Sports.

По данным источника, конкуренцию клубу из Майами может составить «Лос-Анджелес Гэлакси», который следит за ситуацией вокруг бразильца ещё с зимнего трансферного окна. Кроме того, интерес к опытному хавбеку проявляет один из клубов Саудовской Аравии.

Каземиро перешёл в «Манчестер Юнайтед» летом 2022 года и с тех пор остаётся важной частью команды.

В нынешнем сезоне 34-летний полузащитник провёл 35 матчей во всех турнирах, забил девять мячей и сделал две результативные передачи.