Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко оценил шансы «Ротора» перед ответным переходным матчем РПЛ против «Акрона».

ФК «Ротор»
ФК «Ротор» globallookpress.com

«"Ротору", конечно, будет тяжело после первой игры.  Думаю, шансов у них нет.  Я очень переживаю за клуб, я там играл и слежу за их результатами.  Но шансов ноль.  Бывает чудо, но я в него не верю.  Потому что 0:2 после первого матча — это приговор», — цитирует Павлюченко «СЭ».

Волгоградцы в первой встрече уступили дома со счетом 0:2.  Ответная встреча состоится 23 мая в Самаре.