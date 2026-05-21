Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко оценил шансы «Ротора» перед ответным переходным матчем РПЛ против «Акрона».

«"Ротору", конечно, будет тяжело после первой игры. Думаю, шансов у них нет. Я очень переживаю за клуб, я там играл и слежу за их результатами. Но шансов ноль. Бывает чудо, но я в него не верю. Потому что 0:2 после первого матча — это приговор», — цитирует Павлюченко «СЭ».

Волгоградцы в первой встрече уступили дома со счетом 0:2. Ответная встреча состоится 23 мая в Самаре.