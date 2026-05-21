Полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас высказался об изменениях в игре команды после ухода Дмитрия Баринова.

Дмитрий Баринов

«Не знаю.  Мы играли по той же схеме.  Всё в целом то же самое.  Дима — хороший футболист, желаю ему только удачи.  Мы с ним на связи остаёмся.  Хотелось, чтобы Дима оставался у нас, потому что давал нам вариативность.  Мы могли играть вчетвером в центре, втроём.  С ним было побольше схем», — цитирует Карпукаса «Советский спорт».

Баринов перешел из «Локомотива» в ЦСКА во время зимнего трансферного окна.  «Железнодорожники» без экс-капитана удержали третье место по итогам сезона РПЛ.