Полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас высказался об изменениях в игре команды после ухода Дмитрия Баринова.

Дмитрий Баринов globallookpress.com

«Не знаю. Мы играли по той же схеме. Всё в целом то же самое. Дима — хороший футболист, желаю ему только удачи. Мы с ним на связи остаёмся. Хотелось, чтобы Дима оставался у нас, потому что давал нам вариативность. Мы могли играть вчетвером в центре, втроём. С ним было побольше схем», — цитирует Карпукаса «Советский спорт».

Баринов перешел из «Локомотива» в ЦСКА во время зимнего трансферного окна. «Железнодорожники» без экс-капитана удержали третье место по итогам сезона РПЛ.