Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о будущем наставника Василия Березуцкого. По словам Иванова, у него отличные отношения с главным тренером.

«Возможная отставка Березуцкого вне зависимости от результатов стыков? Слухи не комментирую. У нас отличные отношения с Василием. Я вижу, какую хорошую работу он проводит со своим тренерским штабом. Ни о какой отставке речи не идет.

Ребята относятся к нему с большим уважением. Это большой футболист, может быть, где-то не хватает опыта, но, а когда ему набираться? Он хороший тренер», — сказал Иванов «СЭ».

Березуцкий возглавляет «Урал» с декабря 2025 года.