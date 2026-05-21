Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о будущем наставника Василия Березуцкого.  По словам Иванова, у него отличные отношения с главным тренером.

Григорий Иванов

«Возможная отставка Березуцкого вне зависимости от результатов стыков?  Слухи не комментирую.  У нас отличные отношения с Василием.  Я вижу, какую хорошую работу он проводит со своим тренерским штабом.  Ни о какой отставке речи не идет.

Ребята относятся к нему с большим уважением.  Это большой футболист, может быть, где-то не хватает опыта, но, а когда ему набираться?  Он хороший тренер», — сказал Иванов «СЭ».

Березуцкий возглавляет «Урал» с декабря 2025 года.