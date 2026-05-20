«Урал» на своем поле уступил махачкалинскому «Динамо» в первом переходном матче за право играть в РПЛ со счетом 0:1.
Единственный гол в матче забил Миро на пятой минуте встречи.
УралЕкатеринбург0:1Динамо МхМахачкала
0:1 Миро 5'
Урал: Итало, Лео Кордейру, Selikhov, Mamin, Begic, Malkevich, Zheleznov, Sungatulin, Bogomolskiy, Ishkov, Sekulic
Динамо Мх: Миро, Karabashev, Azzi, Akhmedov, Alibekov, Tabidze, Sundukov, Mrezigue, Moubarik, Dzhabrailov, Agalarov
Ответный матч состоится 23 мая в Махачкале.