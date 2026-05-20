«Урал» на своем поле уступил махачкалинскому «Динамо» в первом переходном матче за право играть в РПЛ со счетом 0:1.

ФК «Динамо» (Махачкала)
ФК «Динамо» (Махачкала) globallookpress.com

Единственный гол в матче забил Миро на пятой минуте встречи.

Результат матча

УралЕкатеринбургУрал0:1Динамо МхДинамо МхМахачкала
0:1 Миро 5'
Урал:  Итало,  Лео Кордейру,  Selikhov,  Mamin,  Begic,  Malkevich,  Zheleznov,  Sungatulin,  Bogomolskiy,  Ishkov,  Sekulic
Динамо Мх:  Миро,  Karabashev,  Azzi,  Akhmedov,  Alibekov,  Tabidze,  Sundukov,  Mrezigue,  Moubarik,  Dzhabrailov,  Agalarov

Ответный матч состоится 23 мая в Махачкале.