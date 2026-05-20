«СЭ» сообщает, что «Динамо» в ближайшее время заключит контракт с Сандро Шварцем. Все ключевые моменты соглашения уже урегулированы.

Сандро Шварц globallookpress.com

Немецкий специалист, которому 47 лет, прибудет в Москву в июне, к началу тренировочных сборов. Ранее, в период с 2020 по 2022 годы, Шварц уже руководил «Динамо», под его руководством команда завоевала бронзовые медали и дошла до финала Кубка России.

После ухода Валерия Карпина в ноябре 2025 года главным тренером «Динамо» стал Ролан Гусев. В сезоне 2025/26 чемпионата России бело-голубые набрали 45 очков и финишировали на седьмом месте.