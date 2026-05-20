«Акрон» одержал гостевую победу над «Ротором» (2:0) в первом стыковом матче за право выступать в РПЛ.
В составе тольяттинской команды дублем отметился Беншимол, отличившись на 45+1-й и 51-й минутах встречи.
РоторВолгоград0:2АкронТольятти
0:1 Беншимол 45+1' 0:2 Беншимол 51'
Ротор: Chagrov, Korotkov, Pokidyshev, Kleshchenko, Danilkin, Aznaurov, Davidyan, Makarov, Troshechkin, Shilnikov, Eldarushev
Акрон: Беншимол, Terekhovsky, Rocha, Escoval, Bokoev, Fernandez, Bistrovic, Djurasovic, Maradishvili, Dzyuba, Boldyrev
Ответный матч между этими командами состоится 23-го мая в Тольятти.