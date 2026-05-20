«Акрон» одержал гостевую победу над «Ротором» (2:0) в первом стыковом матче за право выступать в РПЛ.

В составе тольяттинской команды дублем отметился Беншимол, отличившись на 45+1-й и 51-й минутах встречи.

РоторВолгоградРотор0:2АкронАкронТольятти
0:1 Беншимол 45+1' 0:2 Беншимол 51'
Ротор:  Chagrov,  Korotkov,  Pokidyshev,  Kleshchenko,  Danilkin,  Aznaurov,  Davidyan,  Makarov,  Troshechkin,  Shilnikov,  Eldarushev
Акрон:  Беншимол,  Terekhovsky,  Rocha,  Escoval,  Bokoev,  Fernandez,  Bistrovic,  Djurasovic,  Maradishvili,  Dzyuba,  Boldyrev

Ответный матч между этими командами состоится 23-го мая в Тольятти.