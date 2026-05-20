Жозе Моуринью, который в ближайшее время может возглавить мадридский «Реал», хотел бы видеть в команде полузащитника лиссабонского «Спортинга» Мортена Юлманда.

По информации COPE, португальский специалист рассчитывает, что «Реал» попытается договориться со «Спортингом» о трансфере 26-летнего датчанина уже в летнее окно. Контракт игрока с португальским клубом действует до июня 2028 года.

Юлманд проводит стабильный сезон в чемпионате Португалии. В 27 матчах он забил три мяча и отдал четыре результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Моуринью уже согласовал условия двухлетнего контракта с мадридским клубом и планирует активно влиять на трансферную политику команды.