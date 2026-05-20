Полузащитник «Ротора» Сергей Макаров высказался о поражении своей команды в 1-м стыковом матче за право выступать в РПЛ против «Акрона» (0:2).

«Первые 20 минут мы как‑то скованно и неуверенно действовали. Когда выходили в атаку, появлялась какая‑то суета и нервозность. Как только мы это убирали, создавались неплохие моменты, подходы. Последний угловой в первом тайме чуть надломил нас. Потом вышли на второй тайм, вроде поговорили в перерыве — и пропустили нелепый мяч. В таких матчах многое решают нюансы, они сегодня были ключевыми.

Соперник был более статусным? Не статусным, просто они в РПЛ играют. Это никак не довлело. Мы играли дома. Думаю, чуть перенастроились и перекрутили себя. Когда успокоились, стало получше.

Как настраивались играть против Дзюбы сегодня? Вот как наши защитники играли, так и настраивались. Понятно, что все у него не выиграешь, он высокий, очень чувствует борьбу. Но для этого и нужны были мы, чтобы всегда была подстраховка. Но думаю, мы с ним более‑менее справились», — сказал Макаров «Матч ТВ».

Ответная игра между этими командами состоится 23-го мая в Тольятти.