Полузащитник «Ротора» Сергей Макаров высказался о поражении своей команды в 1-м стыковом матче за право выступать в РПЛ против «Акрона» (0:2).

Артем Дзюба — нападающий «Акрона» globallookpress.com

«Первые 20 минут мы как‑то скованно и неуверенно действовали.  Когда выходили в атаку, появлялась какая‑то суета и нервозность.  Как только мы это убирали, создавались неплохие моменты, подходы.  Последний угловой в первом тайме чуть надломил нас.  Потом вышли на второй тайм, вроде поговорили в перерыве — и пропустили нелепый мяч.  В таких матчах многое решают нюансы, они сегодня были ключевыми.

Соперник был более статусным?  Не статусным, просто они в РПЛ играют.  Это никак не довлело.  Мы играли дома.  Думаю, чуть перенастроились и перекрутили себя.  Когда успокоились, стало получше.

Как настраивались играть против Дзюбы сегодня?  Вот как наши защитники играли, так и настраивались.  Понятно, что все у него не выиграешь, он высокий, очень чувствует борьбу.  Но для этого и нужны были мы, чтобы всегда была подстраховка.  Но думаю, мы с ним более‑менее справились», — сказал Макаров «Матч ТВ».

Ответная игра между этими командами состоится 23-го мая в Тольятти.