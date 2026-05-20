Московское «Торпедо» сообщило об отставке главного тренера команды, российского специалиста Олега Кононова.

По информации пресс-службы клуба, сотрудничество между «автозаводцами» и тренером было прекращено по обоюдному согласию. Олег Кононов руководил «Торпедо» в два этапа: с января 2024 года по август 2025-го и с октября 2025 года по май 2026-го.

Под его руководством команда завершила сезон-2024/2025 на втором месте в Первой Лиге. В прошлом сезоне «Торпедо» заняло девятое место в том же дивизионе.