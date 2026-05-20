Нападающий «Акрона» Артем Дзюба прокомментировал победу своей команды в 1-м стыковом матче за право выступать в РПЛ против «Ротора» (2:0).

«Всех болельщиков "Акрона" с важной победой. Эту победу посвящаем Зауру Тедееву. Мы сегодня играли и бились за него.

Его очень не хватает, но мы обязательно закончим начатое и сохраним команду в РПЛ любой ценой», — сказал Дзюба «Матч ТВ».

Напомним, что Заура Тедеева уволили с поста главного тренера тольяттинской команды после разгромного поражения в матче последнего тура РПЛ против «Крыльев Советов» (1:4).

Ответная игра между «Акроном» и «Ротором» состоится 23-го мая в Самаре.